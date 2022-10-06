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    Северо-Казахстанская и Актюбинская области представят свою продукцию на ярмарке в столице

    6 Октября 2022, 19:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В эти выходные, 8 и 9 октября, на сельскохозяйственной ярмарке в столице свою продукцию представят товаропроизводители Северо-Казахстанской и Актюбинской областей. В общей сложности регионы привезут около 1200 тонн продукции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    Сельхозтоваропроизводителями и перерабатывающими предприятиями регионов будут предложены для жителей и гостей столицы экологически чистые продукты высокого качества. В ярмарке примут участие порядка 130 сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий. Ассортимент составит более 1200 тонн продукции.

    Среди них: картофель и овощи – 741 тонна, мясо всех видов и колбасные изделия – 208 тонн, молочная продукция – 45 тонн, рыба – 20 тонн, мед – 26 тонн, мука и макаронные изделия – 148 тонн, яйца – 125 тысяч штук, а также прочая продукция.

    Вся продукция будет соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, реализаторы будут иметь при себе документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продуктов. Также для жителей и гостей столицы подготовлена концертная программа.

    Как отметили в акимате, ярмарка позволяет сельхозпроизводителям реализовать свою продукцию напрямую потребителям без посредников, в результате чего цены на их продукцию будут на 10-20% ниже рыночных.

    Ярмарки проходят каждую субботу и воскресенье до 30 октября. Место проведения: площадка возле стадиона «Астана-Арена», по адресу Туран, 48. Следующими свою продукцию представят предприниматели Павлодарской области – 15-16 октября.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Экономика Сельское хозяйство
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