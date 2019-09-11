Северный инвестиционный банк начнет работать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК одобрен проект Закона «О ратификации Рамочного соглашения между Республикой Казахстан и Северным инвестиционным банком, регулирующего деятельность Северного инвестиционного банка в Республике Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Рамочное Соглашение подписано в Хельсинки 16 октября 2018 года. Соглашение позволяет открыть деятельность Северного инвестиционного банка для финансирования инвестиционных проектов в Республике Казахстан. Северный инвестиционный банк был основан в 1975 году и является многосторонним банком развития, членом которого являются страны Скандинавии и Балтии. Штаб-квартира находится в городе Хельсинки. Уставной капитал Северного инвестиционного банка составляет 6 млрд 142 млн евро, который формируется платежами стран-членов. Это Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция. Общий кредитный портфель Северного инвестиционного банка в 2018 году составил 19,1 млрд евро, займы предоставляются сроком до 25 лет. Согласно стратегии Северного инвестиционного банка, порядка 20% кредитного портфеля предоставляется странам, не являющимся его постоянными членами. Основными направлениями финансирования Северного инвестиционного банка являются такие сектора, как энергетика, «зеленая» экономика, телекоммуникации, транспорт, различные отрасли промышленности, сельское хозяйство, здравоохранение, малый и средний бизнес. Соглашением устанавливаются нормы, не предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан. В частности, по конвертируемости валюты и переводам денежных средств, проведению тендеров, освобождению активов и доходов Северного инвестиционного банка от налогообложения. Эти условия являются стандартными для международных организаций», – сказал министр национальной экономики РК Руслан Даленов, представляя законопроект.



Отвечая на вопросы депутатов, министр пояснил, что объемы займов, предоставляемых Северным инвестиционным банком, определяет кредитный комитет Банка. Если заемщиком является государство, то кредитная ставка составляет 2 %, если кредитуется частный сектор – примерно 7 процентов. Кредиты предоставляются сроком до 25 лет.



По мнению Р.Даленова, условия предоставления займов Северного инвестиционного банка привлекательны и сходны с условиями других международных финансовых институтов. Например, Азиатский Банк Развития предоставляет государственные займы со ставкой 2,6%, Европейский Банк Реконструкции и Развития – 3 %. Кроме того, в Северном инвестиционном банке процедуры проводятся быстро, средства можно привлекать в различные сферы.



