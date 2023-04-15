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    Северные регионы Казахстана 15 апреля накроет сильный снег, на юге - дожди

    15 Апреля 2023, 04:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Активный циклон с районов Черного моря по-прежнему определяет погоду в Казахстане - сохраняются осадки (дождь, снег). На севере, северо-западе - снег, на юге, юго-востоке - дождь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    По республике сохраняются усиление ветра, туман, на севере, северо-западе, в центре, востоке – гололед, на севере, северо-западе - метель, на юге, юго-востоке, юго-западе – пыльная буря, гроза, град.

    На юге, западе Павлодарской, ночью на западе, востоке Акмолинской, Костанайской областей ожидается сильный снег.

    Днем на юге, в горных районах Алматинской, в центре, горных районах Жетысуской области, утром и днем в горных районах Туркестанской, ночью на севере Мангистауской, утром и днем на юге, в горных районах Жамбылской областей ожидается сильный дождь. На севере, в центре Актюбинской, на севере, востоке Восточно-Казахстанской, ночью на юге Атырауской, днем на востоке Абайской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Казгидромет Погода
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