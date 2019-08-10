Северная Корея снова произвела запуск ракет

СЕУЛ. YONHAP - КАЗИНФОРМ – КНДР вновь произвела запуск неопознанных снарядов в Восточном море в субботу утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

По сообщению Объединенного комитета начальниковштабов, два неопознанных снаряда былизапущены в районе восточного прибрежного города Хамхунг в провинции ЮжныйХамгёнг. Никаких других подробностей о запуске не сообщается. Тип, дальностьполета и максимальная высота ракет неизвестны.

«Наши военные следят за ситуацией в случае дополнительныхзапусков, сохраняя при этом состояние готовности», - говорится в заявлениикомитета.

Запуск двух снарядов в субботу произошел всего черезчетыре дня после того, как КНДР выпустила два снаряда, которые, как полагаеткомитет, являются недавно разработанными ракетами малой дальности KN-23, вВосточном море. Также отмечается, что это уже пятый по счету запуск ракет состороны Пхеньяна, начиная с 25 июля, когда были запущены первые две ракетымалой дальности.

Очередной запуск со стороны КНДР является ничем иным какдемонстрацией силы и попыткой показать недовольство Пхеньяна совместнымивоенными учениями, проводимым Сеулом и Вашингтоном, отмечает Yonhap.

Сеул и Вашингтон приступили к совместным летним военнымучениям в понедельник.

Посчитав учения репетицией вторжения, КНДР неоднократнотребовала их отмены.

Yonhap добавляет, что в пятницу Президент США ДональдТрамп подтвердил, что получил очередное письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, вкотором последний выразил свое недовольство совместными военными учениями.

Обращаясь к журналистам в Белом доме, президент Трамп неотрицал возможности еще одной встречи с северокорейским лидером и подчеркнул,что КНДР не осуществляла запуски баллистических ракет. «Все последние запуски –это ракеты малой дальности. Они не проводили запуски баллистических ракет», -сказал Трамп.

Напомним, за последнее время лидеры США и КНДР провелитри встречи, последняя из которых прошла на границе Северной и Южной Кореи виюне этого года.