Северная Корея проводит учения по нанесению тактического ядерного удара

СЕУЛ, КАЗИНФОРМ - Северная Корея провела имитацию тактического ядерного удара с использованием двух крылатых ракет большой дальности, чтобы «предупредить врагов», что страна будет готова к ядерной войне, сообщило в воскресенье государственное информационное агентство KCNA, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

По сообщению KCNA, в субботу учения были успешно проведены: две крылатые ракеты с макетами ядерных боеголовок были выпущены в сторону Западного моря Корейского полуострова и пролетели 1500 км (930 миль) на заданной высоте 150 м.

Пхеньян также заявил, что будет укреплять свои военные силы сдерживания против США и Южной Кореи.

KCNA также сообщило, что северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил машиностроительный комплекс Пукчжун, производящий судовые двигатели, и завод по производству боеприпасов, чтобы подчеркнуть важность укрепления военно-морских сил Пхеньяна.

«Он подтвердил, что на будущем пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (РПК) будет определена важная модернизация комплекса и направление развития судостроительной промышленности», - говорится в сообщении KCNA. Дата визита не уточняется.

Последнее испытание ракеты произошло сразу после того, как в четверг завершились ежегодные совместные учения Южной Кореи и США с участием бомбардировщиков B-1B.

Северная Корея усиливает военное сдерживание Вашингтона и Сеула и критикует достигнутое в прошлом месяце соглашение между двумя странами на высшем уровне об улучшении военного сотрудничества.