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    Север Турции охватили наводнения и сели

    10 Июля 2023, 07:40

    АНКАРА. КАЗИНФОРМ - Турецкие провинции, расположенные на побережье Черного моря на севере страны, охвачены наводнениями после проливных дождей, закрыт ряд дорог, сотни граждан эвакуированы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

    Наиболее сильно затронула стихия провинции Дюздже и Зонгулдак.

    В результате обильных дождей 9 июля ручьи вышли из берегов, что привело к селям и оползням. Затоплены не только сельские дороги, но и пахотные земли, пострадало несколько домов. Кроме того, направление Анкара-Стамбул было закрыто для движения из-за оползня на автомагистрали ТЕМ.

    Губернатор провинции Дюзже Джевдет Атай сообщил, что около 500 граждан эвакуированы в безопасные районы. Наиболее пострадавший район в Дюздже - это Йыгылджа. По его словам, человеческих жертв к этому часу не зафиксировано. По информации регионального управления метеорологии, дожди будут продолжаться. Атай предупредил об угрозе прорыва плотины Хасанлар между Дюздже и Йыгылджа.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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