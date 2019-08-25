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    Сеульский оркестр дал концерт в честь дружбы Казахстана и Кореи

    25 Августа 2019, 15:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сеульский городской оркестр традиционной музыки дал концерт в городе Нур-Султане в честь 10-летия стратегического сотрудничества Кореи и Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Музыканты приезжают в нашу страну не впервые. В сентябре 2017 года они принимали участие в гала-концерте к 80-летию проживания корейцев в Казахстане.

    Основанный в 1965 году первый в Корее традиционный музыкальный оркестр старается вдохнуть новое веяние в традиционную корейскую музыку. Оркестр исполняет музыку только на традиционных инструментах. Жители Нур-Султана также смогли насладиться соло-звучанием некоторых из них. Всего же на счету у коллектива более двух тысяч выступлений в Азии и Европе.

    Открывая концерт, посол Кореи в Нур-Султане Ким Дэсик поздравил собравшихся со знаменательной датой и поблагодарил врача, который оказал скорую медпомощь артисту группы. Он отметил, что врач пожелал, чтобы его имя не упоминали. «Благодаря этому врачу сегодня наш музыкант может выступить перед вами», - подчеркнул дипломат.

    Концерт организован Корейским культурным центром в столице Казахстана.

    Автор:

    Дамир Байманов

    Внешняя политика Казахстана Астана Культура Корея
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