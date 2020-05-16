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    Сеульцам дарят маски с казахскими национальными узорами

    16 Мая 2020, 21:30

    СЕУЛ. КАЗИНФОРМ - Маски с казахскими национальными узорами дарит жителям Сеула казахстанка Динара Кошкарбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Шить средства защиты она начала в январе этого года, когда в Южной Корее появился первый пациент с коронавирусом. Сейчас изготовила их уже несколько сотен.

    Динара приехала в Сеул из Жезказгана десять лет назад. В Корее у нее появилась семья. Сейчас она преподает казахскую культуру в одной из сеульских школ. А в свободное время шьет казахские национальные костюмы, играет на домбре и танцует в ансамбле.

    «Когда видят казахские узоры, говорят, красивые и просят дать им. Я объясняю корейцам, что это казахский национальный узор – бараний рог. Работаю учителем, преподаю казахскую культуру и искусство», - говорит Динара Кошкарбаева.

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    Соотечественники Корея
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