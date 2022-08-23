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    Сеть супермаркетов Carrefour замораживает цены на основные продукты во Франции

    23 Августа 2022, 12:30

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сеть супермаркетов Carrefour замораживает цены на сто наименований основных продуктов во Франции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-релизе компании отмечается , что Carrefour решила заблокировать цены на 100 «повседневных» продуктов до 30 ноября текущего года, то есть на 100 дней, чтобы «поддержать покупательную способность французов».

    В Бельгии также скоро должно произойти замораживание цен на некоторые продукты, отметили местные СМИ.

    Акция во Франции касается различной категории товаров: от продуктов питания и напитков до средств для уборки и ухода под собственным брендом Carrefour.

    С приближением начала учебного года сеть супермаркетов также заморозила цены на ряд школьных принадлежностей.

    «Поскольку дети готовятся вернуться в школу, мы также заморозили цены на ряд основных товаров для школьников, чтобы уменьшить нагрузку на семейный бюджет. Рука помощи в дополнение к специальным предложениям, действующим в июле и августе» - отметили в компании.

    Фото: alaturidevoi.ro

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Экономика Франция
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