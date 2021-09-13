Сеть мазаров обнаружили во время раскопок на «Кызыл оба» в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области находятся уникальные археологические памятники. О том, как их планируют сохранить и популяризировать, корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов.

Одна из последних находок – мавзолей эпохи Золотой орды «Кызыл оба» в Уалихановском районе. По словам Р.Мамбеталинова, уже расчистили около одной тысячи квадратных метров. Мавзолей продолжает преподносить археологам сюрпризы.

«Помимо найденного в 2019 году мазара, там стоят еще шесть. Они пока не раскопаны. Можно говорить, что там располагался определенный сакральный центр Золотой орды. Обычно мазар один, а здесь - сеть. Прослеживается ирригационная система. Примерно знаем, где были печи, в которых делали кирпичи. Их явно не привозили. Все это наталкивает на мысль, что там действительно был древний город. В следующем году планируем найти его. Предполагаем, что располагался он в 3-4 километрах от мазара», - сказал Р. Мамбеталинов.

Сейчас на памятнике приступили к музеефикации объекта. Р. Мамбеталинов добавил, что такие работы впервые проводятся на севере. Залили фундамент, к концу сентября завершат монтаж конструкции.

«Стилизован под ангар. Внутри будут специальные проходы, мостики, чтобы люди могли ходить. Внутри будет располагаться вся информация о памятнике. В дальнейшем будем использовать как дополнительную археологическую базу. В этом году на «Кызыл оба» приезжали туристы из Нур-Султана. Планируем организовывать туры выходного дня. Из-за пандемии пока – только однодевные. Всего побывали около 250 человек», - отметил Р.Мамбеталинов.

Он рассказал, что в этом году сделали разведку по Уалихановскому району. Там находятся более 90 археологических памятников, из них 15 новых. Это различные могильники, стоянки – от каменного века до средневековья.

Другой известный археологический памятник – поселение Ботай в Айыртауском районе. Чтобы познакомить с ботайской культурой, показать найденные артефакты в 70 километрах от поселения, в селе Лобаново построят визит-центр. В селе Никольское, расположенном рядом с местом раскопок, отремонтируют бывшее здание школы под археологическую базу.

«Раскопки продолжаются. Археологи намерены найти захоронения ботайцев. Еще ни одно не было найдено. Только жилища. Как происходили культовые религиозные обряды, пока неизвестно», - добавил Р. Мамбеталинов.

Парк «Живая история» хотят создать на поселении Ак Ирий в селе Долматово Кызылжарского района. По словам Р. Мамбеталинова, планируют поставить там жилища от каменного века до средневековья, показать, как велось хозяйство, ремесло.

«Это сакское поселение. В 2004 году сначала нашли ров. Частокол был из березы. С корой в хорошей сохранности. Кислород не попадал. Представляете, поселение IV века, частокол сохранился. Дальше идет поселение. Его люди просто мирно покинули. Не сожгли. Возможно, это был форпост. Мало подняли этнографического материала. Будто люди аккуратно собрали вещи и уехали», - сказал Р. Мамбеталинов.

Возле города Сергеевки района Шал акына находится храмовый комплекс Байкара. Обнаружили его в конце 90-х годов. На месте работала казахстанско-германская экспедиция.

«Это самая крайняя точка скифо-сакского периода. Мы хотим восстановить курган, чтобы человек мог зайти внутрь. Расставить макеты захоронений. Находиться он будет в трех километрах от Сергеевки, в 300 метрах - от трассы. Будет величественное сооружение высотой 8-9 метров. Проектируется макет. Надеемся в следующем году приступить к работе», - сообщил Р. Мамбеталинов.



