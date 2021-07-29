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    Сеть «Linkedin» разблокировали в Казахстане

    29 Июля 2021, 13:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане разблокировали интернет-ресурс «Linkedin», сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

    Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан проведены переговоры с официальными представителями компании «Linkedin» по возникшей ситуации с ограничением доступа к интернет-ресурсу linkedin.com в Казахстане.

    Администрацией «Linkedin» рассмотрено ранее направленное МИОР уведомление о выявленных фактах нарушения законодательства Республики Казахстан в материалах, размещенных на площадке «Linkedin».

    Представители «Linkedin» требования казахстанской стороны признали обоснованными и удалили противоправный контент с интернет-ресурса.

    В связи с этим, МИОР приняты меры по восстановлению доступа к интернет-ресурсу linkedin.com для казахстанских пользователей.

    С представителями компании «Linkedin» достигнуты договоренности о выстраивании дальнейшего конструктивного диалога и налаживании взаимовыгодного сотрудничества.

    Ранее Министерство информации и общественного развития РК ограничили доступ к данной сети на территории Казахстана и объяснили причины.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Интернет Связь, ТВ, IT МИОР
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