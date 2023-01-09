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    Сеть базовых интернет-станций обновят в Атырау

    9 Января 2023, 21:05

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году в части микрорайонов города Атырау обновят сеть базовых интернет-станций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Планируется строительство новых базовых интернет-станций в пригородных населенных пунктах Еркінқала-2, Ақжар, Ақжар-2, Жұлдыз-3 города Атырау. Всего на сегодняшний день в соответствии с проектом «Обеспечение сельских населенных пунктов широкополосным доступом к сети интернет по технологии волоконно-оптических линий связи» проведена сеть в 130 населенных пунктов из 153», - сообщила исполняющая обязанности руководителя областного управления индустриально-инновационного развития Карлыгаш Бекбаева.

    В декабре к сети интернет были подключены населенные пункты Жамбыл и Афанасьев Курмангазинского района.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Интернет Цифровой Казахстан
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