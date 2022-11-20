Сестры-близнецы проголосовали на выборах Президента в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Сестры-близняшки из Темиртау пришли на избирательный участок и приняли участие в выборах Президента РК. В городе металлургов в список вошли более двух тысяч молодых жителей, достигших 18 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Абзал Ермекбаев в этом году впервые принял участие на выборах. Он студент Темиртауского политехнического колледжа. Абзал пришел голосовать на участок № 317 по месту жительства.

«Сегодняшнее мероприятие очень важно. Каждый должен прийти и проголосовать. Мои сверстники и мои родственники придут сегодня и проголосуют за будущее Казахстана», - говорит Абзал Ермекбаев.

Свою предвыборную работу пункт № 317 начал 20 октября. К нему прикреплены более двух тысяч человек. Планируется, что за весь день явка голосующих составит 85%. Для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями организованы выездные бригады.

«Наблюдателей 11 человек. Все в отличном настроении, погода прекрасная. За целый час уже более 100 человек проголосовало. Предвыборная агитация в течение месяца была очень активная», - сказал председатель участковой комиссии №317 Жомарт Тлемисов.

На избирательный участок №324 пришли сестры-близняшки Амина и Адина Ибраевы. В своей жизни студентки голосуют уже третий раз, но за кого проголосовали держат в тайне даже друг от друга.

«Считаю, что выборы - это гражданский долг каждого гражданина Казахстана. Я за честные выборы и надеюсь, что мой выбор правильный», - говорит Амина Ибраева.

В день выборов в городе функционируют 59 избирательных участков. По Темиртау в списках избирателей было зарегистрировано 2175 молодых людей, которые только достигли 18 лет.

Сегодня в Казахстане с 07:00 началась процедура голосования на выборах Президента страны.

По состоянию на 16:05 20 ноября бюллетени получили 62,34% от общего количества граждан, включенных в списки.



