Сестра Шавката Рахмонова проведет бой с российской чемпионкой

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Родная сестра известного казахстанского бойца смешанных единоборств и лучшего промоушна мира UFC Шавката Рахмонова Сора Рахмонова выступит на турнире NAIZA 51, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Уже анонсирован ее бой с чемпионкой промоушна Валерией Карыгиной. Однако россиянка поднимается в весовую категорию казахстанской девушки-бойца, поэтому пояс организации на кону стоять не будет.

Рахмонова в профессиональной карьере идет с рекордом 3-1, все четыре боя сестра Шавката провела в казахстанском промоушне NAIZA. Валерия же стала первой чемпионкой лиги среди женщин.



