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Сестра Немич завершили Олимпийские игры
3 Августа 2021 19:51
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Представительницы команды Казахстана по артистическому плаванию Александра и Екатерина Немич завершили выступление на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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По итогам технической программы казахстанки получили 83.2338 балла. В сумме же они набрали 167.1005.
Данный результат позволил им занять 16-е место. К сожалению, выйти в финал не удалось. В него попадали 12 дуэтов.
Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай
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