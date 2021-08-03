Сестра Немич завершили Олимпийские игры

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Представительницы команды Казахстана по артистическому плаванию Александра и Екатерина Немич завершили выступление на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

По итогам технической программы казахстанки получили 83.2338 балла. В сумме же они набрали 167.1005.

Данный результат позволил им занять 16-е место. К сожалению, выйти в финал не удалось. В него попадали 12 дуэтов.





Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай