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    Сестра казахстанца, допустившего наезд на ребенка в Южной Корее, вернулась домой

    16 Октября 2019, 11:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сестра казахстанца, допустившего наезд на ребенка в Южной Корее, уже вернулась в Казахстан. Об этом в интервью журналистам сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Его сестра также нелегально находилась в Корее, нелегально там работала, но в данном происшествии, в ДТП, разбирательство ведется именно вокруг этого парня, сестра отношения к этому не имеет. Она уже вернулась на территорию Казахстан и направляется в родной дом», - сообщил Айбек Смадияров.

    Ранее он заявил, что Министерство иностранных дел РК будет следить за тем, чтобы все права казахстанца, допустившего наезд на ребенка в Южной Корее, соблюдались во время следствия.

    Напомним, в южнокорейском городе Чханвон 20-летний казахстанец сбил на автомобиле 7-летнего ребенка и скрылся с места ДТП. 14 октября гражданин Казахстана, допустивший наезд на ребенка и покинувший Южную Корею, добровольно прилетел в Сеул для участия в следственных мероприятиях.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Корея
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