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    Сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке

    13 Сентября 2022, 03:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пандемия, рост цен, растущий дефицит продовольствия, угроза новой рецессии, а также разрушительные последствия изменения климата – 76-я сессия Генассамблеи ООН проходила на фоне этих и других глобальных проблем. Об этом напомнил глава ООН, выступая на заседании сессии в понедельник, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Новости ООН.

    Антониу Гутерриш подчеркнул, что нищета и неравенство препятствуют восстановлению после пандемии, а глобальная финансовая система устроена таким образом, что развивающиеся страны не могут встать на путь устойчивого развития.

    «Климатический кризис приводит – в буквальном смысле слова – к возгоранию планеты», – добавил Генеральный секретарь ООН.

    Он отметил, что Генеральная Ассамблея ООН под руководством Абдуллы Шахида из Мальдивcкой Республики прилагала усилия, чтобы справиться с проблемами современности.

    «Он возглавил Ассамблею в эти беспрецедентные времена с необычайным умением, привнеся свежие идеи в борьбу с гендерным неравенством и изменением климата», – отметил Гутерриш.

    Он напомнил, что Шахид, будучи представителем малого островного государства, обладает «уникальным пониманием ситуации», связанной с изменением климата.

    Принимая полномочия в сентябре 2021 года, Абдулла Шахид назвал свой срок на посту главы Генассамблеи «председательством надежды». «Он дал нам то, что обещал, – надежду на то, что сообща мы можем преодолеть проблемы, стоящие перед нами», – отметил Генсек, поблагодарив уходящего председателя за работу.

    Глава ООН выразил надежду на то, что работа с новым председателем также будет проходить в атмосфере сотрудничества. Этот пост на ближайшие 12 месяцев займет Чаба Кереши из Венгрии. Абдулла Шахид передаст ему полномочия во вторник, 13 сентября, когда начнется 77-я сессия.

    Предстоящая сессия, по словам главы ООН, будет также испытанием на прочность системы многосторонности и единства среди стран-членов организации.

    «Впереди нас ждет сложный и непредсказуемый путь, – считает глава ООН. – Однако используя инструменты нашей профессии – дипломатию, переговоры и готовность к компромиссу – мы можем и дальше поддерживать людей и сообщества по всему миру. Мы можем продолжить путь к лучшему и более мирному будущему для всех жителей планеты».

    Генеральный секретарь убежден также, что подобный подход позволит укрепить веру в Организацию Объединенных Наций и многостороннюю систему в целом, которая остается «лучшей надеждой человечества».

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    ООН США Мировые новости
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