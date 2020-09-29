Сервисный акимат открылся в Жылыойском районе Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Открыт сервисный акимат Жылыойского района, который оперативно и эффективно рассматривает все обращения граждан и легко и быстро решает государственные услуги. Теперь жители могут получить несколько услуг в одном здании без поиска отделов, расположенных в разных уголках района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области.

В презентации новой инициативы приняли участие первый заместитель руководителя департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Атырауской области и руководитель проектного офиса «Атырау-адалдык аланы». На торжественном собрании аким Жылыойского района Халел Жамалович отметил, что эта инициатива основана на создании удобных условий для граждан и поможет в получении необходимых услуг в кратчайшие сроки.

Новая модель работы государственного органа позволит населению получать государственные услуги и консультации, помощь по социально значимым вопросам по принципу «одного окна». В здании уголка «самообслуживание» оказывают населению услуги менеджеры районного проектного офиса «Жылыой-адалдык аланы».

Цель сервисного акимата - борьба с коррупцией и обеспечение прозрачности профессиональной деятельности. Планируется решить проблемные вопросы населения, усилить ответственность акимов.

«Главное преимущество сервисного акимата - это возможность получать государственные услуги в одном здании, без беготни по отделам, расположенным в разных зданиях городов и районов. Все это делается, с целью искоренить проявления коррупции. В скором времени, в зданиях сервисных акиматов представители руководства районов будут проводить встречи с населением», - говорит первый заместитель руководителя департамента Агентства по противодействию коррупции Атырауской области Айдос Мамыт.