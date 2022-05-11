Сервисные компании по обслуживанию неработающих кредитов намерены создать в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие института сервисных компаний является необходимым условием создания ликвидного рынка стрессовых активов. Об этом заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов» предусматривается создание института сервисных компаний, которые будут предоставлять услуги инвесторам по обслуживанию и управлению неработающими кредитами. Развитие института сервисных компаний является необходимым условием создания ликвидного рынка стрессовых активов. Сервисные компании осуществляют доверительное управление активами, разрабатывают и реализуют индивидуальную стратегию взыскания и оказывают другие услуги собственникам стрессовых активов», - пояснила Мадина Абылкасымова на пленарном заседании Мажилиса.

По информации спикера, функциями сервисных компаний предлагается наделить дочерние организации банков, осуществляющие управление стрессовыми активами, и коллекторские агентства, которые уже обладают соответствующим опытом и компетенцией.

«На подзаконном уровне для сервисных компаний будут установлены повышенные требования по размеру капитала, опыту работы на рынке, наличию безупречной деловой репутации и отсутствию надзорных мер и санкций», - добавила М. Абылкасымова.

Агентство будет вести реестр и размещать на своем интернет-ресурсе информацию о сервисных компаниях, соответствующих установленным требованиям.

«Это позволит обеспечить дополнительный механизм защиты прав заемщиков, поскольку указанные организации находятся в периметре регулирования Агентства», - резюмировала М. Абылкасымова.