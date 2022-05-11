Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Сервисные компании по обслуживанию неработающих кредитов намерены создать в РК

    11 Мая 2022, 12:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитие института сервисных компаний является необходимым условием создания ликвидного рынка стрессовых активов. Об этом заявила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка РК Мадина Абылкасымова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов» предусматривается создание института сервисных компаний, которые будут предоставлять услуги инвесторам по обслуживанию и управлению неработающими кредитами. Развитие института сервисных компаний является необходимым условием создания ликвидного рынка стрессовых активов. Сервисные компании осуществляют доверительное управление активами, разрабатывают и реализуют индивидуальную стратегию взыскания и оказывают другие услуги собственникам стрессовых активов», - пояснила Мадина Абылкасымова на пленарном заседании Мажилиса.

    По информации спикера, функциями сервисных компаний предлагается наделить дочерние организации банков, осуществляющие управление стрессовыми активами, и коллекторские агентства, которые уже обладают соответствующим опытом и компетенцией.

    «На подзаконном уровне для сервисных компаний будут установлены повышенные требования по размеру капитала, опыту работы на рынке, наличию безупречной деловой репутации и отсутствию надзорных мер и санкций», - добавила М. Абылкасымова.

    Агентство будет вести реестр и размещать на своем интернет-ресурсе информацию о сервисных компаниях, соответствующих установленным требованиям.

    «Это позволит обеспечить дополнительный механизм защиты прав заемщиков, поскольку указанные организации находятся в периметре регулирования Агентства», - резюмировала М. Абылкасымова.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Мажилис Экономика Финансы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан может стабильно обеспечивать экономику Германии энергией и необходимым сырьем – Президент РК
    Компания Visa запустила конкурс «Бизнес-трамплин» для малого бизнеса
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО