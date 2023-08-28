Сервисные центры полиции откроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы обсудили механизмы работы сервисных центров полиции, передает МИА «Казинформ».

В рамках внедрения сервисной модели работы полиции Главой государства было поручено обеспечить открытие полицейских сервисных центров в восьми районах города Алматы. Такой шаг позволит разгрузить отделения полиции и повысить эффективность их работы. Сейчас жители и гости мегаполиса по различным вопросам обращаются во фронт-офисы при районных отделах полиции, что не очень удобно для посетителей и для самих сотрудников. Ведь в эти объекты приходят не только мирные граждане, но и доставляются подозревамые в преступлениях, приходят отмечаться подучетные. Здесь много трудовых мигрантов. Кроме того, при посещении зданий полиции ввиду их режимности граждане вынуждены проходить личный досмотр, изымаются сотовые телефоны и обеспечивается обязательное сопровождение.

Во исполнение поручения Президента по созданию сервисных центров прошла рабочая встреча с участием представителей МВД и акимата города Алматы.

«Концепция этого проекта – клиентоориентированность, человекоцентричность. Сегодня МВД меняет критерий, индикаторы оценки. Поэтому и нужные новые подходы, новые точки соприкосновения, которые будут вызывать удовлетворенность у наших граждан, чувства безопасности», – сказал министр Марат Ахметжанов.

Ведомством выработана трехуровневая модель оказания полицейских услуг для разной целевой аудитории.

Первый уровень – модульные посты. Это яркий пример реализации принципа «полиция в шаговой доступности». Такие объекты предусмотрены для безопасности прохожих в круглосуточном режиме.

Второй уровень – участковые пункты полиции. В настоящее время по стране функционируют более 2700 пунктов. В новом формате работают три УПП в городах Астана, Павлодар и Актобе. Основными их «клиентами» являются жители микрорайонов.

Третий уровень – сервисные центры полиции, «клиентами» которых будут заявители и другие услугополучатели. В сервисных центрах будут оказываться 55 видов услуг. При этом все это бесплатно. Со стороны полиции там будут размещены: специалисты в области миграции, в сфере административного законодательства и профилактики правонарушений. Кроме того, в них будут работать медиатор, консультант по оказанию юридических услуг и психолог, будут организованы услуги по защите прав женщин от насилия, консультации по приему на учебу в вузы МВД и на службу в ОВД. Основная цель сервисных центров – оперативное реагирование на нужды населения, оказание профессиональной, квалифицированной, консультативной помощи жителям и гостям города.