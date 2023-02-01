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    Сервис парковки обновили в столичном аэропорту

    1 Февраля 2023, 12:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Нурсултан Назарбаев обновлен сервис парковки. В частности, внедрена система с автоматическим считыванием номеров автомобилей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

    В свою очередь новая система отличается гибкостью и множеством вариантов оплаты. Таким образом, оплату можно произвести по QR коду, картой, наличными, через банковские приложения и при помощи автоматов. Следует отметить, что предыдущий комплекс доставлял для пассажиров много неудобств, особенно когда клиенты теряли билеты.

    «Обновленный сервис парковки безошибочно ведет учет транспорта, в том числе с иностранными номерами. Также он исключил расходы на закуп дорогостоящих RFID билетов. Поэтому доходы парковки после выведения на аутсорсинг увеличились в 2 раза. При этом, тарифы остались на прежнем уровне», - поделился глава международного аэропорта Даулет Хамзин.

    Менеджмент столичной воздушной гавани считает, что внедрение новой системы позволило рациональнее использовать пространство парковки. Так, если ранее водители стремились запарковать автомобиль как можно ближе к терминалам, то сейчас часть транспорта перенаправлена на удаленные пустующие стоянки. Для удобства граждан, оставляющих свой автомобиль на стоянках на долгий срок, в зонах P4-P6 тариф снижен до 50 тенге за час. В результате принятых мер ближние парковки Р1-Р3 освободились для людей, которые проводят в аэропорту меньше часа.

    Также стоит отметить, что за длительную стоянку на линии высадки и посадки пассажиров предусмотрен штраф. К слову, линия по-прежнему бесплатная, но нахождение на ней лимитировано 15 минутами. Администрация столичного аэропорта считает, что этого достаточно, чтобы проводить или встретить человека и выехать за пределы парковки. Тем не менее, многие водители злоупотребляют разрешением. При этом, оставляя машины на проезжей части, нередко становились причиной постоянных заторов.

    «Чтобы высвободить линию, введен штраф в размере 5 тысяч тенге. Решение было согласовано с полицией и антимонопольным ведомством. Теперь специальная зона практически всегда свободная. Мы были нацелены на минимизацию количества автомобилей на бесплатной линии высадки и посадки пассажиров», - отметил Д.Хамзин.


    Фото: пресс-служба аэропорта

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Транспорт Аэропорт
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