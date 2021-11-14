Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Сертификаты вакцинации проверят у участников встречи сказочного Синтерклааса в Антверпене

    14 Ноября 2021, 03:19

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Семьям, желающим принять участие в бельгийской традиции встречи парохода Синтерклааса (святой Николай, Санта-Клаус в Нидерландах и Бельгии) в порту Антверпена, необходимо будет предъявить сертификат вакцинации от COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году требование санитарной безопасности будет распространено также на детей старше 12 лет. Помощник Синтерклааса «Зварт Пит» (Черный Пит) будет носить медицинскую маску, а сам главный гость будет держаться на расстоянии и просто помашет толпе, не пожимая рук.

    Сертификат «Covid Safe Ticket» будут проверять перед мероприятием, и организаторы подчеркивают, что проверка коснется не только взрослых.

    «Многие люди не знают, что мы также намерены проверить сертификат CST у детей старше 12 лет», - говорит представитель организаторов Ханс ван Гетем. «Не все это так ясно понимают», - добавил он.

    Прошлогоднее мероприятие встречи Синтерклаас было отменено из-за пандемии коронавируса, но в эту церемонию ожидается участие не менее 5 тысяч человек.

    В бельгийской культуре Синтерклаас прибывает в страну из Испании на пароходе и причаливает к Антверпену, прежде чем подготовиться к раздаче подарков детям. У Синтерклааса есть большая книга, где записаны все подарки детям, их имена и адреса. Но Синтерклаас слушается только родителей, поэтому дети должны все письма и пожелания передавать через них.

    Каждый день с приезда Синтерклааса из Испании и до его отъезда по местному телевидению идет специальная программа о том, как проходит его день, какие возникают проблемы, как они решаются. Дети учат специальные песни. Песенки поются также, когда Питы (помощники) работают.

    Ранее сообщалось, что расширение сферы действий сертификата вакцинации в Бельгии увеличило число желающих получить защиту от коронавируса.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Бельгия Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Уровень инфляции в Италии снижается
    Ажар Гиният поздравила медработников с профессиональным праздником
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Благодаря медицинскому поезду прошел комплексное обследование – житель села Бирлик Айтен Кенжехан
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду