Сертификаты вакцинации проверят у участников встречи сказочного Синтерклааса в Антверпене

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Семьям, желающим принять участие в бельгийской традиции встречи парохода Синтерклааса (святой Николай, Санта-Клаус в Нидерландах и Бельгии) в порту Антверпена, необходимо будет предъявить сертификат вакцинации от COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В этом году требование санитарной безопасности будет распространено также на детей старше 12 лет. Помощник Синтерклааса «Зварт Пит» (Черный Пит) будет носить медицинскую маску, а сам главный гость будет держаться на расстоянии и просто помашет толпе, не пожимая рук.

Сертификат «Covid Safe Ticket» будут проверять перед мероприятием, и организаторы подчеркивают, что проверка коснется не только взрослых.

«Многие люди не знают, что мы также намерены проверить сертификат CST у детей старше 12 лет», - говорит представитель организаторов Ханс ван Гетем. «Не все это так ясно понимают», - добавил он.

Прошлогоднее мероприятие встречи Синтерклаас было отменено из-за пандемии коронавируса, но в эту церемонию ожидается участие не менее 5 тысяч человек.

В бельгийской культуре Синтерклаас прибывает в страну из Испании на пароходе и причаливает к Антверпену, прежде чем подготовиться к раздаче подарков детям. У Синтерклааса есть большая книга, где записаны все подарки детям, их имена и адреса. Но Синтерклаас слушается только родителей, поэтому дети должны все письма и пожелания передавать через них.

Каждый день с приезда Синтерклааса из Испании и до его отъезда по местному телевидению идет специальная программа о том, как проходит его день, какие возникают проблемы, как они решаются. Дети учат специальные песни. Песенки поются также, когда Питы (помощники) работают.

Ранее сообщалось, что расширение сферы действий сертификата вакцинации в Бельгии увеличило число желающих получить защиту от коронавируса.