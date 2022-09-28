Сертификаты игрушек приостановили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В регионе 9,6% игрушек не соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек» по маркировке, все они производства третьих стран. По итогам лабораторных исследований, проведенных в течение 8 месяцев в рамках мониторинга безопасности продукции Актюбинской области, приостановлены действия трех сертификатов игрушек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

На прилавках специализированных магазинов, предназначенных для детских игрушек, супермаркетах и на рынках отмечается огромное разнообразие детских игрушек. Выбрать полезную и нужную для развития ребенка нелегко. При этом игрушка должна не только нравиться ребенку, но и подходить по возрасту, быть безопасной, отвечать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности игрушек».

Для этого каждый родитель должен внимательно ознакомиться с маркировкой, которая содержит следующую информацию: название игрушки, страны изготовления, производителя, товарный знак (при наличии), сырье, возраст ребенка, срок годности, условия хранения при необходимости, безопасность, предупредительные памятки, способы ухода.

На сегодняшний день в большинстве случаев игрушки, приобретенные в торговой сети области, не соответствуют правилам маркировки.

Главный совет при выборе безопасной игрушки – требовать у продавца сертификат, удостоверяющий ее качество и безопасность. Наличие документа говорит о том, что игрушки исследованы в лаборатории и прошли проверку по химическим, радиационным, токсикологическим и другим показателям.



