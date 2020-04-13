Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Сертификаты для экспорта капусты выдаются в штатном режиме - Минсельхоз РК

    13 Апреля 2020, 14:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заявки на экспорт 10 тысяч тонн капусты поступили в МСХ РК со всего Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    «Комитет госинспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК уведомляет о том, что запрет на вывоз капусты в страны ЕАЭС не вводился и выдача фитосанитарных сертификатов производится в штатном режиме.

    По состоянию на 10 апреля 2020 года в Шымкенте выдано 116 фитосанитарных сертификатов на экспорт 2,3 тысячи тонн капусты. По Туркестанской области выдано 13 документов на 220 тонн капусты. С о всей республики предприниматели подали заявки на получение сертификатов на 10 тысяч тонн капусты «, - говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства в Facebook .

    Выдача сертификатов производится по регламентам, предусмотренным законодательством Республики Казахстан. По мере проведения процедур досмотра и установления фитосанитарного состояния капусты все субъекты предпринимательства получают необходимые для экспорта документы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Минсельхоз Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Расширять применение водосберегающих технологий будут в Казахстане
    Утвердить правила предоставления субсидий в сельском хозяйстве на пять лет предложил депутат
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Башенный кран упал в Астане