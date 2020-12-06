Сертификаты безопасности рекомендуют скачать казахстанцам сотовые операторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские операторы рекомендует скачать сертификаты безопасности, передает МИА «Казинформ».

По информации операторов, в связи с участившимися случаями хищения персональных и учетных данных, а также денежных средств с банковских счетов казахстанцев, был внедрен сертификат безопасности, который станет эффективным инструментом защиты информационного пространства страны от хакеров, интернет-мошенников и иных видов киберугроз. Внедрение сертификата безопасности поможет в области защиты информационных систем и данных, а также в выявлении хакерских, кибератак интернет-мошенников на системы информационного пространства страны, частный, в том числе банковский сектор, до того, как они смогут нанести ущерб.

Как отмечается, установка сертификата безопасности должна быть выполнена с каждого устройства, с которого будет осуществляться выход в Интернет (мобильные телефоны и планшеты на базе iOS/Android, персональные компьютеры и ноутбуки на базе Windows/MacOS). В случае отсутствия сертификата безопасности на абонентских устройствах могут возникнуть технические ограничения с доступом к отдельным Интернет-ресурсам.

Напомним, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан совместно с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан с 6 декабря проводят учения «Кибер-безопасность Нур-Султан-2020».

В период проведения киберучений возможно возникновение различных проблем с доступом к некоторым зарубежным интернет-ресурсам, которые могут быть устранены путём установки сертификата безопасности. Для получения детальной информации по его установке необходимо обращаться к операторам связи на их официальные интернет-ресурсы и в службы технической поддержки.