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    Сертификат безопасности: Аскар Жумагалиев прокомментировал ухудшение доступа к интернету

    26 Июля 2019, 11:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев прокомментировал вопрос ухудшения доступа к интернету у тех, кто не установил сертификат безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается качества связи, как только начались работы поналадке оборудования, связанные с сертификатом безопасности, мы сразу разместилисоответствующую информацию о том, что какие-то проблемы могут быть с доступом,но они, понятно, временного характера. Ну, я установил, у меня нет каких-либопроблем», - сказал Аскар Жумагалиев, отвечая на вопросы журналистов на брифингев СЦК.

    Министр посоветовал при возникновении вопросов обращаться вГосударственную техническую службу (ГТС).

    «Я думаю, необходимо обратится к ГТС (государственнаятехническая служба), и все эти вопросы снимутся. Давайте смотретьиндивидуально, у кого и какие проблемы, и ГТС в этом отношении готов оказыватьсодействие, и я думаю операторы связи будут оказывать вам содействие», -добавил Аскар Жумагалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Интернет Связь, ТВ, IT Безопасность Другие государственные органы
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