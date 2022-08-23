Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Сероводород стал причиной гибели рыбы в озере СКО

    23 Августа 2022, 14:44

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на межведомственной рабочей группе назвали причины замора рыбы на двух озерах в Жамбылском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента экологии, частичная гибель рыбы на озере Табунное произошла из-за высокой температуры окружающей среды и сильного прогревания водоема на протяжении длительного периода. На озере Соленое (Айтуар) замор случился из-за процессов гниения растительности и содержания сероводорода в воде.

    «Арендаторам рыбохозяйственных водоемов рекомендовали вести постоянный мониторинг за состоянием водоемов, проводить мелиоративные работы по выкосу излишней растительности и аэрации для улучшения гидрохимического режима водоема», - добавили в департаменте экологии.

    Замор рыбы в озерах Табунное и Соленое произошел в июле. В озере Соленом погибло 400 кг пеляди, карпа и карася, в Табунном – пелядь.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Экология
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи