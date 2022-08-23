Сероводород стал причиной гибели рыбы в озере СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на межведомственной рабочей группе назвали причины замора рыбы на двух озерах в Жамбылском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, частичная гибель рыбы на озере Табунное произошла из-за высокой температуры окружающей среды и сильного прогревания водоема на протяжении длительного периода. На озере Соленое (Айтуар) замор случился из-за процессов гниения растительности и содержания сероводорода в воде.

«Арендаторам рыбохозяйственных водоемов рекомендовали вести постоянный мониторинг за состоянием водоемов, проводить мелиоративные работы по выкосу излишней растительности и аэрации для улучшения гидрохимического режима водоема», - добавили в департаменте экологии.

Замор рыбы в озерах Табунное и Соленое произошел в июле. В озере Соленом погибло 400 кг пеляди, карпа и карася, в Табунном – пелядь.