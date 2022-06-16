16 Июня 2022 00:38

Сернокислотные заводы построят в Балхаше и Жезказгане для уменьшения вредных выбросов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области появятся два сернокислотных завода, которые будут способствовать снижению эмиссий в окружающую среду. Объекты построят за счет крупного градообразующего предприятия. Завершение строительства планируется на 2025 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент экологии по Карагандинской области организовал дистанционную встречу с руководством одного из крупных градообразующих предприятий, где главной темой разговора стало снижение эмиссий в окружающую среду и исполнение природоохранных мероприятий данной компанией.

«Предприятие является основным загрязнителем атмосферного воздуха Карагандинской области с долей выбросов 40% от общего объема выбросов области. Холдинг включает в себя обогатительные фабрики, рудники, карьеры, медеплавильные заводы, предприятия электрической и тепловой энергии. Серьезную обеспокоенность департамента и населения области, в том числе населения Жезказгана и Балхаша, вызывает загазованность данных городов», - отметил руководитель департамента экологии Канат Мусапарбеков.

В обсуждении приняли участие главы этих городов, представители управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области, общественность и журналисты региона.

«За последние 5 лет нашим предприятием выполнено 140 природоохранных мероприятий на общую сумму более $7,41 млн США. Запланировано строительство нового сернокислотного цеха на Жезказганском медеплавильном заводе и Балхашском медеплавильном заводе, что существенно повлияет на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду в Жезказганском и Балхашском регионах. Завершение строительства новых цехов планируется на конец 2025 года. Строительство сернокислотных заводов с применением передовых технологий позволит снизить выбросы диоксида серы на 46% на Балхашской площадке и на 49% на Жезказганской площадке. Утвержден руководитель проектной группы, определяется штатное расписание проектной группы и прорабатывается заключение договора на проектирование, изготовление и поставку оборудования», - сообщил генеральный директор Нурахмет Нуриев.

На объектах компании проводятся работы по внедрению автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду, которая позволит отслеживать показатели выбросов по загрязняющим веществам.

До конца текущего года планируется полностью завершить рекультивацию старого хвостохранилища Боргезсай в Жезказгане, которое является источником загрязнения атмосферы.

Руководители департамента экологии отметили, что нужно продолжать внедрение новых экологически чистых технологий, модернизировать оборудование, обеспечить полное и эффективное выполнение плана природоохранных мероприятий. Исполнение всех мероприятий будет на контроле департамента экологии.