Серию видеороликов о Казахстане подготовили к 30-летию независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Серию видеороликов о Казахстане, приуроченных к 30-летию независимости, подготовило Министерство информации и общественного развития. Об этом сообщил глава ведомства Даурен Абаев в ходе заседания комиссии по программе «Рухани жаңғыру» под председательством Государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева.

«Мы сделали серию видеороликов о Казахстане, которые приурочены к 30-летию независимости, семь роликов посвящены раскрытию регионов Казахстана и три ролика рассказывают об инвестиционной, туристической и логистической привлекательности нашей страны», - сказал Даурен Абаев.

Министр добавил, что в 2019 году съемками были охвачены три города республиканского значения, а также четыре области – Алматинская, Мангистауская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская.

«Хотел бы отдельно выразить благодарность акимату ВКО за всестороннюю поддержку съемочной группе. Иностранцы, которые приехали, отмечают, что в Восточно-Казахстанской области было оказано максимальное содействие. На данный момент в роликах не акцентируется внимание на то, какой именно регион демонстрируется. Только по городам республиканского значения идет упоминание. Но в этом году мы хотели бы подготовить 10 роликов об остальных областях. Таким образом, по каждому региону будет сделан отдельный ролик. В связи с этим, я обращаюсь к главам регионов, в которых будут проводиться съемки данного проекта с просьбой оказать помощь съемочной группе в этом году. В особенности помочь с подбором наиболее удачных локаций для съемок. Для проекта привлекается команда высокопрофессиональных операторов и режиссеров. Но это иностранцы и им не всегда очевидны и знакомы некоторые места и объекты, которыми может гордиться тот или иной регион», - подчеркнул Даурен Абаев.

фото: videoreklama.kz