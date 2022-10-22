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Серийный вор орудовал в столичных мечетях

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
22 Октября 2022, 18:16
Серийный вор орудовал в столичных мечетях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Серийный вор, орудовавший в столичных мечетях, попал на камеры видеонаблюдения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением о краже в полицию обратился житель города, в мечети во время совершения молитвы у мужчины украли сотовый телефон.

«Смартфон мужчина поставил на зарядное устройство в дальней комнате. Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские установили подозреваемого. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 27-летнего жителя Костанайской области. Сотовый телефон, стоимостью 150 тысяч тенге, подозреваемый успел продать скупщику. Полицейские установили, что он причастен к совершению еще двух краж в мечети», - рассказали в полиции.

Мужчина дал признательные показания, по фактам кражи проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.


Фото: polisia.kz


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