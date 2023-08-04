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    Серийный интернет-мошенник задержан в Жамбылской области

    4 Августа 2023, 17:41

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками спецподразделения «Киберпол» ДП Жамбылской области и Сарысуского РОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении ряда преступлений в сфере интернет-мошенничества задержан 25-летний житель Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    У мужчины изъяты два телефона, через которые он осуществлял противоправные действия.

    Превратив интернет-мошенничество в источник постоянного дохода, подозреваемый через группу в Telegram «Жанатас Сауда» обещал гражданам обналичивание денежных средств по 8% через беспроцентную рассрочку.

    Потерпевшие отправляли злоумышленнику онлайн-оплату через QR-код на удаленно выставленные счета. После чего мошенник, используя реквизиты, снимал деньги с разных счетов ИП.

    Задержанный подозревается в 5 фактах интернет-мошенничества. Суммарно причиненный ущерб составил 4,5 млн тенге.

    По данным фактам начато досудебное расследование по части 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество». В настоящее время устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия для выяснения всех подробных обстоятельств дела.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Жамбылская область Криминал Мошенничество полиция
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