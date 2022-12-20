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    Серийные грабители с обрезом задержаны в Алматы

    20 Декабря 2022, 16:53

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Серийные грабители с обрезом задержаны в частном секторе Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По информации полиции Медеуского района, трое мужчин в половине девятого вечера напали на прохожего: применив силу, отобрали у него сотовый телефон и другое имущество.

    «Комплекс оперативных мероприятий, в том числе мониторинг систем видеонаблюдения города позволили нам в течение дежурных суток установить марку автомашины, на которой передвигались налетчики, а также их личности. Это – местные жители, 1992, 2003 и 2004 годов рождения. Автомобиль подозреваемых был блокирован на улице Таттимбета. Спецоперация по задержанию злоумышленников проведена при содействии полицейского спецназа. При обыске в салоне авто было обнаружено ружье, переделанное под обрез. По изъятому оружию назначена судебно-баллистическая экспертиза. Его происхождение, принадлежность и причастность к каким-либо преступлениям будет доподлинно установлена по результатам данного исследования», – проинформировал начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков.

    По его словам, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. На данном этапе следствия уже установлено их участие, как минимум, в трех ограблениях.

    Фото: polisia.kz
    Алматы Борьба с преступностью Криминал
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