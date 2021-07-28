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Серийную аферистку задержали в Туркестанской области

28 Июля 2021 14:43
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Серийную аферистку задержали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую в серии мошенничеств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

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В городское управление полиции г. Туркестан с заявлением обратился житель областного центра. Со слов потерпевшего, некая малознакомая женщина, обещая помощь с оформлением инвалидности, выманила у него 300 тысяч тенге. Однако до сегодняшнего дня, он не дождался ни документов по инвалидности, ни возврата денег. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество» и приступили к поискам аферистки.

Стражи порядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых в течение суток вышли на след подозреваемой. Ею оказалась жительница города Туркестан, безработная, ранее судимая за аналогичные преступления.

Подозреваемая обманным путем выманила деньги у еще одного горожанина, которому обещала получение квартиры по одной из госпрограмм. В итоге доверчивый гражданин лишился 100 тысяч тенге, а аферистка исчезла из виду. Став жертвой мошенничества, потерпевший обратился за помощью в полицию.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемую взяли под стражу. Следствием выясняются все обстоятельства и причастность задержанной к другим преступлениям.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам не быть излишне доверчивыми к незнакомым лицам, предлагающим сомнительные услуги. Также в случае мошенничества или кражи чужого имущества, следует незамедлительно обращаться полицию по телефону 102.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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