Серийного вора задержали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ранее в полицию по факту кражи средств личной гигиены на сумму 120 тыс. тенге обратилась администрация столичного супермаркета. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г. Нур-Султан.

Сотрудниками криминального отдела управления полиции района «Есиль» был задержан подозреваемый. 26-летний житель столицы за совершение серийных краж находился под «домашним арестом». Однако, не встав на путь исправления, ранее имевший судимость мужчина, вновь совершил кражу.

На этот раз в другом супермаркете он украл виски «Macallan» стоимостью около 60 тыс. тенге.

Начато досудебное расследование. Молодой человек дал признательные показания. Задержанный подозревается в совершении трех аналогичных краж. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



