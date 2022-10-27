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    Серийного мошенника задержали в Туркестанской области

    27 Октября 2022, 12:57

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Причастного к 8 фактам мошенничества мужчину задержали полицейские Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию Келесского района с заявлением обратился местный житель. По словам потерпевшего, с мошенником раннее он знаком не был. Злоумышленник заверил, что поможет получить 5 млн тенге безвозмездных субсидий от государства. За свои услуги аферист выманил у сельчанина 300 тысяч тенге. Однако спустя год, мужчина так и не дождался ни обещанных субсидий, ни возврата денег.

    Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество». В результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого – безработного местного жителя.

    Как выяснилось, под таким же предлогом он успел обмануть еще нескольких жителей области. Всего же подозреваемый оказался причастен к 8 фактам мошенничества. Ущерб потерпевшим составил около 2 млн тенге. Полученные деньги он потратил на собственные нужды.

    В настоящее время мужчина арестован, ведется следствие.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Борьба с преступностью Мошенничество
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