Серийного автоугонщика задержали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Злоумышленник совершил кражи авто в Караганде и Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

20 октября в Центральный отдел полиции УП города Караганды поступило заявление от 31-летнего жителя города. Он сообщил, что днем ранее поставил автомобиль на станцию технического обслуживания. Ночью неизвестный похитил машину. Сумма ущерба составила 400 тысяч тенге. Началось судебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

2 ноября в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 36-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

Также полицейские установили причастность злоумышленника к краже авто в Темиртау, которое произошло 23 октября. В данном случае 33-летний потерпевший оставил автомобиль возле одного из кафе. Вещественные доказательства изъяты.

По словам злоумышленника, он похищал автомобили одной и той же марки и планировал продать их на запчасти.



