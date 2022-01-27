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    Серийного автоугонщика задержали столичные полицейские в Экибастузе

    27 Января 2022, 19:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Серийного угонщика автомобилей задержали столичные полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

    Как рассказали в пресс-службе ДП, в столицу 29-летний мужчина приехал на угнанной в городе Экибастузе автомашине «Ваз 21099».

    В ночное время, заехав во двор жилого дома по улице Сыганак, он путем подбора ключей, забрался в салон автомашины «LADA Priora», но не смог ее завести. Тогда, вскрыв капот, подозреваемый похитил аккумулятор марки «Барс». После неудачной попытки угона, он на соседней улице, во дворе дома заметил автомашину такой же марки. Завести авто ему не удалось, тогда он, установил похищенный аккумулятор и угнал автомашину.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий столичные полицейские в городе Экибастузе задержали подозреваемого, который ранее был неоднократно судим. По факту угона и кражи начато досудебное расследование.

    Также установлено, что подозреваемый причастен к совершению кражи и угона в городе Экибастузе. В настоящее время, мужчина водворен в изолятор временного содержания.

    «Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает граждан быть бдительными и во избежание угонов и обеспечения безопасности вашего транспорта рекомендует автовладельцам ставить машины на охраняемые стоянки и установить систему сигнализации. Если в отношении Вас совершены противоправные действия, незамедлительно звоните по номеру 102», - добавили в полиции.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Борьба с преступностью Экибастуз
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