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    Серийное мошенничество с арендой квартир расследуют в Астане

    12 Июля 2023, 01:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Серийное мошенничество с арендой квартир расследуют полицейские Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Полицейскими установлен 20-летний житель Павлодара, причастный к мошенничеству с недвижимостью. С февраля парень размещал фейковые объявления о сдаче в аренду недвижимости на сайте Крыша.kz. В объявлениях выставлял стоимость ниже рыночной цены и привлекательные фотографии интерьера. В основном в сети афериста попадались иногородние граждане, арендовавшие жилье посуточно.

    Так, в полицию обратилась жительница Кызылорды, которая за аренду квартиры перевела незнакомому парню 100 тысяч тенге. В настоящее время с заявлениями в полицию обратились 11 граждан.

    По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

    В настоящее время устанавливаются остальные потерпевшие.

    Департамент полиции города Астаны предупреждает граждан, что санкция статьи уголовного кодекса, за данное преступление предусматривает наказание на срок от трех до семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Борьба с преступностью Мошенничество
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