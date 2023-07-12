Серийное мошенничество с арендой квартир расследуют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Серийное мошенничество с арендой квартир расследуют полицейские Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейскими установлен 20-летний житель Павлодара, причастный к мошенничеству с недвижимостью. С февраля парень размещал фейковые объявления о сдаче в аренду недвижимости на сайте Крыша.kz. В объявлениях выставлял стоимость ниже рыночной цены и привлекательные фотографии интерьера. В основном в сети афериста попадались иногородние граждане, арендовавшие жилье посуточно.

Так, в полицию обратилась жительница Кызылорды, которая за аренду квартиры перевела незнакомому парню 100 тысяч тенге. В настоящее время с заявлениями в полицию обратились 11 граждан.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК «Мошенничество».

В настоящее время устанавливаются остальные потерпевшие.

Департамент полиции города Астаны предупреждает граждан, что санкция статьи уголовного кодекса, за данное преступление предусматривает наказание на срок от трех до семи лет лишения свободы, с конфискацией имущества.