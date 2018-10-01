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Серия подземных толчков зафиксирована на афгано-таджикской границе

7 Октября 2018 10:49 124
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Серия подземных толчков зафиксирована на афгано-таджикской границе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 760 км на юго-запад от Алматы на границе Таджикистана и Афганистана зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сеть сейсмических станций ГУ «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция Комитета науки МОН РК».

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Подземные толчки произошли 7 октября в 7 часов 35 минут 53 секунды Алматинского времени.

«Энергетический класс землетрясения составил 10.0. Магнитуда - 4.4», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее, еще одно землетрясение произошло на территории Афганистана в 4 часа 15 минут.

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Ключевые слова: Таджикистан, Происшествия,
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