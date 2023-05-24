Серия климатических протестов прошла в Европе

РИМ. КАЗИНФОРМ - Серия климатических протестов прошла в Европе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

В Риме экоактивисты из группы под названием «Последнее поколение» обливают себя грязью перед зданием Сената Италии. Это знак протеста против инвестиций в энергетику ископаемого топлива. Грязь, по их заявлениям, символ катастрофического наводенения на севере страны. Его активисты назвали «ожидавшимся бедствием», к которому привёл климатический кризис.

В Лондоне экоактивисты фактически сорвали заседание акционеров нефтегазового гиганта Shell. Десятки человек устроили протесты у входа в штаб-квартиру, а некоторые смогли прорваться в зал заседаний. Охранникам пришлось выдворять их из здания.

«Shell продолжает разрабатывать новые месторождения нефти и газа и здесь, в Великобритании, и по всему миру: в богатых биологическим разнообразием районах на Филиппинах, в дельте Нигера. И это, несмотря на их собственный сценарий, в котором говорится, что продолжение таких разработок, экспансии столкнёт нас с обрыва в 1,5 градуса, что ещё сильнее подтолкнёт нас к вымиранию и климатической катастрофе», - заявила активистка Fossil Free London Карина Манитиус.

В Женеве пришлось приостановить работу аэропорта: климатические активисты прорвались на выставку бизнес-джетов и приковали себя к самолётам. Они призывали полностью запретить частный воздушный транспорт, заявляя, что за последние 20 лет число бизнес-джетов в мир удвоилось, и это оказывает разрушительное влияние на климат.



