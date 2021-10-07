Сериккали Брекешев встретился с Послом Кыргызстана в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызской Республики в Казахстане Дастаном Дюшекеевым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере водного хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Министр отметил, что положительный результат в этом направлении стал возможен благодаря взаимопониманию между двумя странами.

«В этом году, несмотря на маловодье в бассейнах рек Шу и Талас, благодаря согласованным совместным действиям с кыргызскими коллегами нам удалось завершить вегетационный период, не допуская больших потерь», - отметил С. Брекешев.

Стороны также обменялись мнениями о состоянии дикой природы и лесов. Дастан Дюшекеев, в частности, поднял вопрос о ситуации с популяцией джейрана и о пожарах в приграничных районах. Он выразил надежду, что в будущем эти вопросы будут подробно обсуждены и будет достигнуто положительное двустороннее решение.