Сериккали Брекешев назначен вице-министром экологии, геологии и природных ресурсов РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Брекешев Сериккали Амангалиевич назначен на должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Сериккали Брекешев родился 14 октября 1972 года в городе Павлодаре.

В 1995 году окончил Атырауский политехнический институт по специальности «разработка нефтяных и газовых месторождений».

В 1995-1997 гг. работал экономистом, заместителем генерального директора СП «Казахстанско-Российский торговый дом».

В 1997 году занимал должность инспектора оперативного отдела Налогового отдела по городу Актау.

В 1997-1998 гг. — инженер отдела транспорта спецтехники и запасных частей, инженер 8-го разряда отдела труб и металлоизделий филиала управления по материально-техническому обеспечению и реализации продукции «Мунайгермес» АО «Мангистаумунайгаз».

В 1998-2006 гг. — инженер по эксплуатации, мастер по добыче нефти на месторождении, менеджер промысла ЗАО «Каракудукмунай».

В 2007-2014 гг. работал на руководящих должностях в министерствах энергетики и минеральных ресурсов, нефти и газа.

С 2015 г. работал в структуре АО «КазТрансГаз» — был директором департамента технической политики, управляющим директором по управлению ГТС, управляющим директором по технической политике, директором производственно-технического департамента, заместителем генерального директора по технической политике.

Постановлением Правительства Жаркешов Санжар Серикбаевич освобождён от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.