Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан

    27 Апреля 2023, 10:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев задержан и доставлен в Казахстан из Турции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Эту информацию подтвердил генеральный прокурор РК Берик Асылов в кулуарах ХХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.

    «Экс-начальник Департамента полиции Алматинской области Кудебаев С.М. задержан и водворен в изолятор временного содержания. Он обвинялся в превышении власти и должностных полномочий, совершении пыток во время событий, имевших место в январе 2022 года», - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

    В период судебного разбирательства Кудебаев С.М., нарушив избранную в отношении него меру пресечения, скрылся от суда, в связи с чем был объявлен в межгосударственный розыск с мерой пресечения в виде содержания под стражей.

    Ранее сообщалось, что Серик Кудебаев покинул Казахстан и через аэропорт Манас улетел в Стамбул.

    Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

    Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов Комитета национальной безопасности Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

    В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматинская область Турция МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Столичные полицейские установили находившихся в розыске уголовных преступников
    Взаимодействие с Азербайджаном в сфере борьбы с преступностью обсудили в МВД РК
    Условия легализации «автоконструкторов» определили в МВД
    Механизмы реализации прав осужденных расширены в Казахстане - МВД
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
    Новости партнеров