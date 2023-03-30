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    Серика Кудебаева принудительно доставят в суд

    30 Марта 2023, 15:34

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева вновь отложили в Талдыкоргане. Он не явился в суд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы Жетысуского областного суда, подсудимый не явился на судебное заседание, сведений подтверждающих уважительную причину у него нет.

    «В соответствии со статьей 157 и 335 УПК РК судом вынесено постановление о принудительном приводе Серика Кудебаева к указанному времени. Судебное заседание отложено на 3 апреля на 10:00», - проинформировали в суде.

    Вынесение приговора в отношении генерал-майора Кудебаева изначально ожидалось 10 марта, но его отложили из-за его болезни. Затем по этой же причине суд не состоялся 16 марта, далее оглашение приговора перенесли на 20 и 27 марта.

    Ранее в ходе судебных прений прокурор запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы.

    Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

    Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

    В начале этого года видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Суды Судебный процесс Регионы Жетысуская область Талдыкорган
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