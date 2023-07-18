Серика Кудебаева осудили за побег

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Суд признал виновным экс-генерала Серика Кудебаева по делу о незаконном пересечении государственной границы Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Суд приговорил признать виновным Кудебаева Серика Мырзакуловича в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 395 Уголовного кодекса РК и назначить ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы», - зачитала приговор судья.

Окончательно, по решению суда, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 3 месяца. Также его лишили права занимать должности в правоохранительных органах, государственной службе, органах местного самоуправления сроком на 10 лет. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Ранее Серик Кудебаев раскаялся и полностью признал свою вину.

Напомним, 28 апреля экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева осудили на 10 лет.

В начале апреля стало известно, что Серик Кудебаев улетел через Кыргызстан в Турцию. Позже КНБ РК сообщили, что он пересек границу через горы.

27 апреля стало известно, что Серика Кудебаева доставили в Казахстан из Турции. Сын Серика Кудебаева Арман Мырзакулов заявил, что его отец приехал в страну добровольно. Вынесение приговора в отношении генерал-майора Кудебаева изначально ожидалось 10 марта, но судебное заседание было отложено из-за того, что он попал в больницу. Затем по этой же причине суд не состоялся 16 марта, далее оглашение приговора переносили несколько раз.

В ходе судебных прений прокурор запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы.

18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.