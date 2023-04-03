Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Серика Кудебаева объявили в международный розыск

    3 Апреля 2023, 11:38

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Ожидающий приговора экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев вновь не явился в суд, стало известно, что он покинул Казахстан, его объявили в международный розыск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня генерал-майора должны были принудительно доставить в суд.

    В пресс-службе Талдыкорганского городского суда сообщили, что при исполнении привода прокурор предоставил сведения о том, что Кудебаев покинул страну.

    «На основании ходатайства прокурора в целях предотвращения дальнейшего передвижения в другие страны подсудимого и установления его местонахождения, судьей было вынесено постановление об объявлении в международный розыск подсудимого С. Кудебаева и изменении меры пресечения на «содержание под стражей». На сегодня в соответствии со ст. 324 УПК дело приостановлено в связи с объявлением розыска. Дело направлено в прокуратуру Жетысуской области для осуществления надзора за розыском», - сообщили в пресс-службе горсуда.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Кудебаев вылетел из Бишкека в Стамбул.

    Вынесение приговора в отношении генерал-майора Кудебаева изначально ожидалось на 10 марта, но судебное заседание было отложено из-за того, что он попал в больницу. Затем по этой же причине суд не состоялся 16 марта , далее оглашение приговора переносили несколько раз.

    3 апреля его должны были принудительно доставить в суд.

    Ранее в ходе судебных прений прокурор запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы.

    Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

    Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

    В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Суды Генпрокуратура
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    В Уральске вынесен приговор экс-полицейским, покровительствовавшим «королю трамадола»
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Трое казахстанцев осуждены за пропаганду терроризма в Атырау и Шымкенте
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков