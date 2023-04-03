Серика Кудебаева объявили в международный розыск

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Ожидающий приговора экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев вновь не явился в суд, стало известно, что он покинул Казахстан, его объявили в международный розыск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня генерал-майора должны были принудительно доставить в суд.

В пресс-службе Талдыкорганского городского суда сообщили, что при исполнении привода прокурор предоставил сведения о том, что Кудебаев покинул страну.

«На основании ходатайства прокурора в целях предотвращения дальнейшего передвижения в другие страны подсудимого и установления его местонахождения, судьей было вынесено постановление об объявлении в международный розыск подсудимого С. Кудебаева и изменении меры пресечения на «содержание под стражей». На сегодня в соответствии со ст. 324 УПК дело приостановлено в связи с объявлением розыска. Дело направлено в прокуратуру Жетысуской области для осуществления надзора за розыском», - сообщили в пресс-службе горсуда.

Ранее в СМИ сообщалось, что Кудебаев вылетел из Бишкека в Стамбул.

Вынесение приговора в отношении генерал-майора Кудебаева изначально ожидалось на 10 марта, но судебное заседание было отложено из-за того, что он попал в больницу. Затем по этой же причине суд не состоялся 16 марта , далее оглашение приговора переносили несколько раз.

3 апреля его должны были принудительно доставить в суд.

Ранее в ходе судебных прений прокурор запросил для подсудимого 9 лет лишения свободы.

Напомним, 18 февраля прошлого года Серика Кудебаева освободили от занимаемой должности начальника департамента полиции Алматинской области и уволили из органов внутренних дел по собственному желанию. В мае того же года его признали подозреваемым по делу о январских событиях.

Генеральный прокурор РК Берик Асылов позже сообщил, что в самый пик беспорядков почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей оставил свои здания.

В начале этого года подробное видео «Қаңтар оқиғасы: дерек пен дәйек» о январских событиях показали в Мажилисе. На кадрах видно, как занимавший в то время пост главы полиции Алматинской области Серик Кудебаев с коллегами покидает здание департамента полиции.