Серик Жумангарин призвал соблюдать порядок при установлении ограничений на товар в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Серик Жумангарин призвал казахстанские контролирующие органы соблюдать все процедуры и порядок при установлении ограничения на какой-либо товар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зачастую эти органы, которые занимаются СФС - мерами (санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры), они становятся не органами, которые должны качество товара отслеживать, именно нашу безопасность, а становятся такими формальными или неформальными регуляторами рынка. С этим, конечно, надо бороться, потому что должны быть четкие, прозрачные правила игры», - сказал Серик Жумангарин в интервью журналистам в кулуарах диалоговой площадки с бизнес-сообществом Казахстана «Перспективы евразийской экономической интеграции» в НПП «Атамекен».

Эксперт также остановился на вопросе введения запрета на реализацию какого-либо товара в РК.

«То, что касается запретов на какой-то товар, временных ограничений, усиленного контроля - здесь необходимо в каждом конкретном случае разбираться, потому что это достаточно сложный процесс, недавно мы рассматривали на коллегии вопрос, который был в отношении казахстанской стороны. Абсолютно правильно было введено ограничение в отношении российской продукции, но не соблюдены процедуры порядка. Стороны и весь союз не были должным образом оповещены. В результате пришлось эти меры отменить. Необходимо разбираться в порядке и правильным образом его применять, то есть никто этого не запрещает, потому что некачественная продукция на рынки не должна поступать», - пояснил Серик Жумангарин.



