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    Серик Жумангарин поручил наладить пропуски воды по Иртышу для залива сельхозугодий

    30 Августа 2023, 09:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос заготовки сенокосных угодий на осенне-зимний период в Павлодарской области и водообеспечения сельскохозяйственных земель вдоль реки Иртыш озвучил сельхозтоваропроизводитель Канатбек Узембаев в ходе личного приема граждан заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции РК Сериком Жумангариным на площадке общественной приемной партии «Amanat», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    В свою очередь заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов сообщил, что по итогам проведенной акиматом ревизии во всех районах области имеются резервные луга для выделения под сельхозугодья. Для полного обеспечения фуражом дополнительно с акиматом СКО решен вопрос заготовки кормов в районах М. Жумабаева, Тайыншинском и Акжарском.

    Нехватку воды для залива сенокосных угодий в регионе прокомментировал вице-министр экологии и природных ресурсов Галидулла Азидуллин. Он подтвердил, что такая проблема, действительно, имеет место в этом году из-за снижения боковой проточности. В связи с понижением ночных температур общий объем попуска воды по Иртышу составил 4100 млн куб. метров вместо запланированных 4590 млн куб. метров.

    Заслушав все стороны, Серик Жумангарин поручил министерствам экологии и природных ресурсов и сельского хозяйства совместно с акиматом Павлодарской области наладить работу в части организации объема пропуска воды по Иртышу, необходимого для залива сельскохозяйственных угодий. МСХ поручено проработать в регионе проекты по орошению земель.

    Заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин принял предпринимателей на площадке партии «Amanat» 25 августа т.г.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Павлодарская область Акимат Минсельхоз Сельское хозяйство Серик Жумангарин Минэкологии Вода
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