Серик Жумангарин назвал основную причину повышения цен

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин в рамках рабочей поездки в Актюбинскую область провел встречу с населением и представителями местного бизнес-сообщества. В ходе мероприятия он рассказал об инфляции в стране и назвал причину роста цен на продукты питания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Серик Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты питания, сокращению уровня продовольственной инфляции, развитию сельхозотрасли.

«На текущей неделе в стране была зафиксирована нулевая инфляция на социальные продукты питания, на минувшей неделе инфляция ушла в минус. Основная причина роста цен на продукты питания в том, что мы не обеспечиваем себя сами. Многое завозим. Яркий тому пример, ситуация с сахаром, сложившаяся в прошлом году. Поэтому мы внедряем новые методы, направленные на стабилизацию цен на основные продовольственные товары без резких перепадов и дефицита», - сказал С. Жумангарин.

В рамках реализации новых механизмов будет усовершенствована работа стабилизационных фондов, открыты новые молочно-товарные фермы, овощехранилища, решены актуальные вопросы водоснабжения сельскохозяйственных формирований.

«В текущем году мы планируем построить 26 дамб. Это важный шаг в увеличении площади орошаемых земель. Хочу в очередной раз подчеркнуть, что инициативы фермеров по рациональному использованию водных ресурсов обязательно будут поддержаны», - сказал аким Актюбинской области Ералы Тугжанов.

В ходе встречи была отмечена важность эффективной реализации проекта «Ауыл аманаты». Серик Жумангарин сообщил, что в рамках проекта по республике в 2023 году планируется выдать 17 тысяч микрозаймов, будет создано 18 тысяч рабочих мест.

В целом вице-премьер дал положительную оценку опыту Актюбинской области по товарному кредитованию, которого нет в других регионах. Согласно условиям товарного кредитования, крестьянские хозяйства бесплатно передают сельским жителям крупный и мелкий рогатый скот. Залоговое имущество для совершения сделки не требуется. Товарный займ сельчане возвращают частью полученного приплода.

«Это соответствует нашим древним традициям взаимопомощи, требованиям о социальной ориентированности предпринимательства», - сказал С. Жумангарин.

На встрече фермеры озвучили ряд актуальных вопросов касательно субсидирования закупа сельскохозяйственной техники и бурения скважин, государственной поддержки хозяйств в вопросах строительства собственных овощехранилищ, возврата неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и др. Министр торговли и интеграции РК заверил, что все предложения и жалобы, требующие дополнительного изучения, будут направлены для дальнейшей проработки в соответствующие государственные органы и организации.