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    Серик Жумангарин назначен заместителем Премьер-Министра РК

    2 Сентября 2023, 10:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Жумангарин Серик Макашевич назначен заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ранее сегодня на заседании Комитета Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Жумангарина Серика Макашевича для назначения на должность заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

    Серик Жумангарин родился в 1969 году в г. Актобе.

    Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Международную академию бизнеса.

    В 1993-2004 гг. занимался предпринимательской деятельностью.

    В 2005-2006 гг. — заместитель начальника Отдела экономики и бюджетного планирования г. Актобе; начальник Отдела предпринимательства г. Актобе.

    В 2006-2007 гг. — заместитель начальника Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

    В 2007-2008 гг. — начальник Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области; директор Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Актюбинской области.

    В 2008-2010 гг. — заместитель председателя Комитета торговли Министерства индустрии и торговли РК, директор Департамента развития торговли; заместитель председателя Правления АО «Казахстанское контрактное агентство».

    В 2010-2011 гг. — заместитель, первый заместитель председателя правления АО «Национальное агентство по развитию местного содержания «NadLoc».

    В 2012-2013 гг. — директор Департамента региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономического развития и торговли РК; председатель Комитета регионального развития Министерства экономического развития и торговли РК.

    В 2013-2014 гг. — вице-министр регионального развития РК.

    В 2014-2017 гг. — председатель Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК .

    В 2017-2019 гг. — вице-министр национальной экономики РК.

    В 2019-2020 гг. — член коллегии (министром) Евразийской экономической комиссии по конкуренции и антимонопольному регулированию.

    В 2020-2022 гг. — председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК

    15 августа 2022 г. назначен исполняющим обязанности заместителя Премьер-Министра – министра торговли и интеграции РК.

    2 сентября 2022 г. Указом Президента Республики Казахстан назначен заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции РК.

    3 апреля 2023 года Указом Президента Республики Казахстан переназначен заместителем Премьер-Министра – министром торговли и интеграции РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Правительство РК Акорда Назначения
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